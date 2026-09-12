Если сырники остаются сырыми внутри, это может расстроить любую хозяйку: такое блюдо не подашь к столу.

Однако это часто является следствием некоторых ошибок в процессе приготовления.

Если исправить недочеты в технологии, можно забыть о проблеме. На какие моменты стоит обратить внимание...

1. Забыли отжать творог

Творог — это основа сырников, поэтому ему следует уделять особое внимание. Часто хозяйки игнорируют его влажность и приступают к приготовлению теста без отжима.

В большинстве случаев такие сырники либо развалятся, либо не пропекутся.

2. Неправильный выбор температуры

Многим не терпится быстрее приготовить вкусное блюдо, поэтому выбирается высокая мощность приготовления. Однако это ошибка.

Если огонь будет слишком сильным, внешняя часть сырников сгорит, а середина останется сырой.

Поэтому сначала прогревайте сковороду и масло на сильном огне, а для жарки выбирайте минимальный уровень нагрева.

3. Размеры сырников

На фотографиях в интернете мы часто видим крупные и аппетитные сырники, которые готовят профессионалы в ресторанах.

Такое блюдо выглядит очень привлекательно.

Однако для того, чтобы крупные сырники пропеклись, после краткой жарки нужно использовать духовой шкаф.

Если же пытаться их приготовить только на сковороде, то это может закончиться неудачей.