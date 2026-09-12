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Правда ли, что у людей, не употребляющих мясо, пот не пахнет? 1 93

Еда и рецепты
Дата публикации: 12.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Мясо на гриле

Пот пахнет, но менее интенсивно.

 

Это утверждение основано на исследовании, проведенном в 2006 году чешскими антропологами. Согласно их данным, запах пота мужчин, которые в течение двух недель воздерживались от мясной пищи, стал более приятным и менее выраженным, чем в период, когда они ели мясо.

Вывод был сделан на основе оценок экспертов, в роли которых выступали женщины, не знакомые с испытуемыми. Механизмы данного эффекта не были изучены. Можно предположить, что отказ от мяса замедляет азотистый обмен (продукты которого играют важную роль в формировании запаха пота) или изменяет состав бактерий, обитающих на коже.

В любом случае речь шла только о достоверном снижении интенсивности, поэтому утверждение, что «не пахнет», является явным преувеличением.

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Редакция BB.LV
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