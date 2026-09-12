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Продукты, снижающие уровень холестерина 0 63

Еда и рецепты
Дата публикации: 12.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Овсянка

Врач-кардиолог Элизабет Клодас назвала пять продуктов, которые помогают снизить уровень холестерина.

 

По словам специалиста, для достижения результатов в снижении уровня холестерина не обязательно придерживаться строгой диеты. Достаточно внести небольшие изменения в рацион, чтобы уменьшить количество «плохого» холестерина.

Одним из таких продуктов является овсяная крупа. Она содержит клетчатку, которая снижает количество холестерина, усваиваемого пищеварительной системой. Исследования показали, что потребление 10 граммов клетчатки в день может снизить риск сердечного приступа на 14%.

Еще одним полезным продуктом являются семена чиа. Доказано, что они могут уменьшить риск сердечно-сосудистых заболеваний на 16% благодаря содержанию омега-3-жирных кислот, которые способствуют повышению уровня «хорошего» холестерина.

По словам Клодас, полезны для сосудов такие орехи, как миндаль, фундук, фисташки и грецкий орех. Регулярное употребление овощей также помогает снизить уровень холестерина. Особенно полезны брюссельская и листовая капуста, брокколи и шпинат.

Кардиолог отметила, что арбуз также благоприятно влияет на сердечно-сосудистую систему. Эта ягода содержит ликопин, который помогает понизить уровень «плохого» холестерина.

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