Хозяйки, освоившие рецепт сладкого соуса чили, давно отказались от покупного варианта.
Сладкий соус чили отлично подходит ко многим блюдам, поэтому у вас будет множество поводов его приготовить. Этот рецепт простой, и с ним справятся даже начинающие кулинары.
Ингредиенты (для 0,4 литра соуса):
острый перец чили – 0,25 кг;
чеснок – 6-7 зубчиков;
сахар – 0,2 кг;
вода – 0,15 л;
яблочный уксус – 50 мл;
соль – 30 г;
кукурузный крахмал – 20 г;
вода (для крахмала) – 80 мл.
Пошаговая инструкция по приготовлению
1. В чашу блендера помещают перец и чеснок. Добавляют соль, сахар, воду и уксус. Все ингредиенты перемалывают до получения однородной массы.
Для более острого вкуса можно использовать перец вместе с семенами.
2. Полученную смесь переливают в кастрюлю и добавляют крахмал, предварительно разведенный в воде.
3. Кастрюлю ставят на огонь и доводят до кипения. Варят 5 минут, постоянно помешивая. Затем разливают по баночкам, остужают и убирают на хранение.
После остывания соус станет густым и насыщенным. В холодильнике его можно хранить до 3 месяцев.
Когда можно использовать сладкий соус чили? Его можно добавлять к гарнирам или намазывать на бутерброды. Соус обладает теплой и приятной жгучестью.
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