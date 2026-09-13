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Как приготовить сладкий соус чили в домашних условиях 0 53

Еда и рецепты
Дата публикации: 13.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как приготовить сладкий соус чили в домашних условиях

Хозяйки, освоившие рецепт сладкого соуса чили, давно отказались от покупного варианта.

 

Сладкий соус чили отлично подходит ко многим блюдам, поэтому у вас будет множество поводов его приготовить. Этот рецепт простой, и с ним справятся даже начинающие кулинары.

Ингредиенты (для 0,4 литра соуса):

острый перец чили – 0,25 кг;
чеснок – 6-7 зубчиков;
сахар – 0,2 кг;
вода – 0,15 л;
яблочный уксус – 50 мл;
соль – 30 г;
кукурузный крахмал – 20 г;
вода (для крахмала) – 80 мл.

Пошаговая инструкция по приготовлению

1. В чашу блендера помещают перец и чеснок. Добавляют соль, сахар, воду и уксус. Все ингредиенты перемалывают до получения однородной массы.

Для более острого вкуса можно использовать перец вместе с семенами.

2. Полученную смесь переливают в кастрюлю и добавляют крахмал, предварительно разведенный в воде.

3. Кастрюлю ставят на огонь и доводят до кипения. Варят 5 минут, постоянно помешивая. Затем разливают по баночкам, остужают и убирают на хранение.

После остывания соус станет густым и насыщенным. В холодильнике его можно хранить до 3 месяцев.

Когда можно использовать сладкий соус чили? Его можно добавлять к гарнирам или намазывать на бутерброды. Соус обладает теплой и приятной жгучестью.

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Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
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