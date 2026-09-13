Жареные кабачки — это не только вкусно, но и аппетитно. Узнайте, как улучшить это блюдо.

Жареные кабачки — это блюдо, от которого не смогут отказаться даже те, кто придерживается диеты.

Однако есть способы сделать эту закуску еще более вкусной и необычной. Что можно добавить к жареным кабачкам для улучшения их вкуса?

Опытные хозяйки знают, что кабачки станут намного вкуснее, если добавить к ним сыр любого сорта. Хотя блюдо станет более калорийным, иногда такую закуску можно себе позволить.

При жарке сыр плавится и меняет свою текстуру, что улучшает вкусовые качества блюда.

Как правильно добавить сыр

Кабачки обычно нарезают кружочками, но для этого способа приготовления лучше делать сдвоенные кружочки.

При нарезке стоит сделать кружок потолще, а внутри сделать разрез, чтобы "спрятать" немного сыра.

На два кабачка среднего размера потребуется около 150 граммов сыра.