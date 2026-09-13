Согласно распространенным представлениям, нельзя есть после 18 часов, ужин должен быть легким, а завтрак — сытным. Однако популярный взгляд на диеты для похудения оказался мифом. Участники научного эксперимента не смогли сжечь больше калорий при «правильном времени» питания, хотя это и сказалось на их чувстве голода.

Теории о том, что время приема пищи имеет значение для потери веса, существуют уже много лет. Согласно этой теории, завтрак должен быть самым обильным, а порции в течение дня должны уменьшаться.

Эти идеи даже подтверждали два исследования 2013 года. Логика заключается в том, что каждая клетка нашего тела подчинена 24-часовому циркадному ритму, который регулирует все процессы, включая метаболизм. Ученые предполагали, что наш организм обрабатывает пищу по-разному в зависимости от времени суток.

Новый контролируемый эксперимент был проведен на здоровых, но полных людях. Участников разделили на две группы и кормили по двум различным диетам в течение четырех недель: первая группа получала большой завтрак и маленький ужин, вторая — наоборот, при этом обеды оставались неизменными. На втором этапе группы поменялись диетами, чтобы исключить влияние индивидуального здоровья и сравнить модели питания на одних и тех же организмах.

Все блюда готовили повара специально для участников исследования, чтобы точно контролировать количество калорий. Ученые отслеживали метаболизм участников и измеряли количество потраченной энергии.

Авторы ожидали, что первая диета с плотным завтраком поможет участникам сжечь больше калорий и потерять вес. Однако в итоге обе диеты показали примерно одинаковый результат по снижению массы тела — минус 3,3 килограмма для каждого добровольца.

«Также не было различий в суточных уровнях глюкозы, инсулина или липидов в крови. Это важно, так как изменения этих факторов связаны с метаболическим здоровьем», — уточняют авторы исследования.

Единственным отличием, которое зафиксировали ученые, было ощущение голода. У тех, кто плотно завтракал, оно было менее выраженным в течение всего дня. Этот эффект может быть полезен для людей, стремящихся похудеть.