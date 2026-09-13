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Пять способов разнообразить картофельное пюре 0 48

Еда и рецепты
Дата публикации: 13.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Пять способов разнообразить картофельное пюре

Картофельное пюре — простое блюдо, которое можно приготовить по-разному.

 

Если вы считаете, что картофельное пюре невозможно разнообразить, пришло время изменить это мнение.

Тем, кто любит острые блюда, стоит попробовать добавить в картошку чеснок, зелень и семена укропа перед тем, как её истолочь.

Все ингредиенты следует мелко нарезать и смешать с топленым сливочным маслом.

В деревнях часто подают картошку со шкварками. Их добавляют в размятую картошку вместе с небольшим количеством вытопленного жира перед взбиванием.

Некоторые хозяйки предпочитают добавлять в пюре смесь из 1-2 яичных желтков, взбитых со сметаной. Однако пробовать такое блюдо стоит только при уверенности в качестве яиц.

Чтобы придать картофельному пюре необычный вкус, можно добавить в смесь горсть толченых орехов, разведенную молоком.

Наконец, для сырного пюре достаточно разбавить картошку кипящим молоком и добавить натертый сыр, который должен составлять примерно четверть от объема картошки.

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