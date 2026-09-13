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Почему не стоит хранить лук вместе с картофелем 0 49

Еда и рецепты
Дата публикации: 13.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Почему не стоит хранить лук вместе с картофелем

Лук и картофель часто встречаются в рецептах, но их совместное хранение может привести к нежелательным последствиям.

 

Многие не подозревают, что опытные хозяйки избегают хранения этих овощей вместе.

Причина в том, что они негативно влияют друг на друга.

Если хотя бы один клубень картофеля начнет портиться, это может испортить весь запас лука, который хранится рядом.

В результате овощи придется выбросить, что крайне нежелательно.

Кроме того, многие хозяйки заметили, что даже небольшое количество лука рядом с картофелем ухудшает его качество. Овощ становится мягким и менее аппетитным. Также картошка начинает давать ростки значительно быстрее из-за соседства с луком.

Существует еще один нюанс: при близком хранении с луком на картофеле появляются явные признаки порчи.

Поэтому стоит найти для этих овощей разные места хранения, чтобы сохранить их вкус и полезные свойства.

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