Гастроэнтеролог Вера Самсонова поделилась информацией о полезных свойствах томатного сока.

10 важных качеств томатного сока для организма

Поддерживает работу сердца и сосудов, помогает регулировать артериальное давление (при отсутствии поваренной соли в напитке).

Пектин, содержащийся в плодах, связывает избытки холестерина и выводит их из организма.

Стимулирует выработку красных кровяных клеток (эритроцитов) и содержит много витамина С, который полезен для усвоения железа.

Запускает синтез серотонина — гормона, отвечающего за чувство удовлетворенности жизнью и счастья.

Регулирует работу кишечника, обладает легким мочегонным и послабляющим эффектом. Полезные свойства томатного сока будут более выражены, если готовить его из цельных помидоров, не отфильтровывая семечки и кожицу (для этого нужно перемолоть овощи в блендере до однородной массы и добавить немного воды).

Подавляет рост гнилостной флоры и стимулирует активность полезных бактерий, создавая оптимальную кислотно-щелочную среду.

Не вызывает резкого повышения уровня сахара в крови, поэтому разрешен диабетикам.

Поддерживает тонус кожи и способствует здоровому росту волос и ногтей.

Помогает поддерживать репродуктивные функции женщин, а при беременности — справляться с тошнотой и признаками токсикоза, а также выводит избытки жидкости.

У мужчин стимулирует выработку тестостерона благодаря витаминам А и Е. Полезнее употреблять сок с небольшим количеством растительного масла (в идеале — оливкового).

Кому не рекомендуется пить томатный сок

Этот напиток нежелательно включать в рацион при следующих заболеваниях:

острый панкреатит — томатный сок может усилить воспаление и боль;

острый гастрит, особенно с повышенной кислотностью;

обострение язвенной болезни — сок увеличивает производство соляной кислоты;

гастроэзофагеальный рефлюкс и изжога.

Чтобы максимизировать пользу томатного сока, его нужно правильно употреблять. Он не сочетается со всеми продуктами. В частности, он не совместим с творогом, яйцом, крахмалом, картофелем, хлебом и мясом. Однако с другими овощными соками, растительными маслами, зеленью и фруктами томатный сок прекрасно сочетается. Например, добавление сока тыквы или яблока создаст здоровый и полезный коктейль!