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Польза томатного сока: что будет, если пить каждый день? 0 178

Еда и рецепты
Дата публикации: 13.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Польза томатного сока: что будет, если пить каждый день?

Гастроэнтеролог Вера Самсонова рассказала о полезных свойствах томатного сока.

 

Гастроэнтеролог Вера Самсонова поделилась информацией о полезных свойствах томатного сока.

10 важных качеств томатного сока для организма

  • Поддерживает работу сердца и сосудов, помогает регулировать артериальное давление (при отсутствии поваренной соли в напитке).
  • Пектин, содержащийся в плодах, связывает избытки холестерина и выводит их из организма.
  • Стимулирует выработку красных кровяных клеток (эритроцитов) и содержит много витамина С, который полезен для усвоения железа.
  • Запускает синтез серотонина — гормона, отвечающего за чувство удовлетворенности жизнью и счастья.
  • Регулирует работу кишечника, обладает легким мочегонным и послабляющим эффектом. Полезные свойства томатного сока будут более выражены, если готовить его из цельных помидоров, не отфильтровывая семечки и кожицу (для этого нужно перемолоть овощи в блендере до однородной массы и добавить немного воды).
  • Подавляет рост гнилостной флоры и стимулирует активность полезных бактерий, создавая оптимальную кислотно-щелочную среду.
  • Не вызывает резкого повышения уровня сахара в крови, поэтому разрешен диабетикам.
  • Поддерживает тонус кожи и способствует здоровому росту волос и ногтей.
  • Помогает поддерживать репродуктивные функции женщин, а при беременности — справляться с тошнотой и признаками токсикоза, а также выводит избытки жидкости.
  • У мужчин стимулирует выработку тестостерона благодаря витаминам А и Е. Полезнее употреблять сок с небольшим количеством растительного масла (в идеале — оливкового).

Кому не рекомендуется пить томатный сок

Этот напиток нежелательно включать в рацион при следующих заболеваниях:

  • острый панкреатит — томатный сок может усилить воспаление и боль;
  • острый гастрит, особенно с повышенной кислотностью;
  • обострение язвенной болезни — сок увеличивает производство соляной кислоты;
  • гастроэзофагеальный рефлюкс и изжога.

Чтобы максимизировать пользу томатного сока, его нужно правильно употреблять. Он не сочетается со всеми продуктами. В частности, он не совместим с творогом, яйцом, крахмалом, картофелем, хлебом и мясом. Однако с другими овощными соками, растительными маслами, зеленью и фруктами томатный сок прекрасно сочетается. Например, добавление сока тыквы или яблока создаст здоровый и полезный коктейль!

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