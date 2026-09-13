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Сахар, соль и трансжиры: причины отказаться от готовых завтраков 0 39

Еда и рецепты
Дата публикации: 13.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Сахар, соль и трансжиры: причины отказаться от готовых завтраков

Готовые завтраки и сладкие батончики популярны, но они не приносят пользы. Диетолог Михаил Гинзбург объясняет, почему стоит избегать этих продуктов.

 

По словам специалиста, любая пища может стать вредной, если в ней содержится избыток соли, сахара и трансжиров.

Снеки считаются удобными, так как их можно употреблять в дороге, но большинство из них имеет плохой состав. Например, в соленых снеках много соли и глютамата кальция, шоколадные батончики содержат избыток сахара и жира, а в детских завтраках, помимо сахара и соли, присутствуют трансжиры.

По мнению диетолога, различные виды хлопьев – «звездочки», «шарики», «подушечки» – можно считать одним из самых вредных снеков. Врач предупреждает, что эти продукты могут способствовать развитию онкологии и ожирения.

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