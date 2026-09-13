Опытные кулинары делятся правильной технологией приготовления плова, которая поможет создать идеальное блюдо.
Важно не только выбрать сорт риса и моркови, но и правильно закладывать ингредиенты в определенной последовательности.
Учитывая этот момент, продукты смогут отдать максимум полезных элементов, что сделает блюдо невероятно вкусным и ароматным.
Чтобы все сделать правильно, стоит обратиться к классическому рецепту. По-узбекски плов называется «палов ош».
В заглавных буквах зашифрована правильная последовательность ингредиентов.
Ингредиенты для плова закладываются в следующем порядке:
П – пиёз (лук);
А - аёз (морковь);
Л - лахм (мясо);
О – олио (жир);
В – вет (соль);
О - об (вода);
Ш - шалы (рис).
Не менее важным является выбор мясной составляющей. Традиционно используется баранина, обычно берут лопатку, грудину или заднюю часть.
Тем не менее, можно отойти от классического варианта и проявить фантазию. Например, можно использовать свинину, говядину, курятину или индейку.
Однако кулинары с опытом предупреждают, что телятина не придаст плову нужного аромата и вкуса.
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