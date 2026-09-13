Важно не только выбрать сорт риса и моркови, но и правильно закладывать ингредиенты в определенной последовательности.

Учитывая этот момент, продукты смогут отдать максимум полезных элементов, что сделает блюдо невероятно вкусным и ароматным.

Чтобы все сделать правильно, стоит обратиться к классическому рецепту. По-узбекски плов называется «палов ош».

В заглавных буквах зашифрована правильная последовательность ингредиентов.

Ингредиенты для плова закладываются в следующем порядке:

П – пиёз (лук);

А - аёз (морковь);

Л - лахм (мясо);

О – олио (жир);

В – вет (соль);

О - об (вода);

Ш - шалы (рис).

Не менее важным является выбор мясной составляющей. Традиционно используется баранина, обычно берут лопатку, грудину или заднюю часть.

Тем не менее, можно отойти от классического варианта и проявить фантазию. Например, можно использовать свинину, говядину, курятину или индейку.

Однако кулинары с опытом предупреждают, что телятина не придаст плову нужного аромата и вкуса.