Опасность для печени представляют не только алкоголь и сладости, но и избыток углеводов и фруктозы в рационе, утверждает токсиколог Михаил Кутушов.

Если человек испытывает дискомфорт в области печени, это может указывать на увеличение или патологию желчевыводящих путей.

Профессор выделил основные симптомы, при которых необходимо пройти обследование печени. Если у человека возникают боли в правом подреберье, повышенная утомляемость и пожелтение кожи, следует обратиться к врачу.

Эндокринолог Зухра Павлова отметила, что фруктоза имеет свойство накапливаться в печени, в отличие от глюкозы, которая перерабатывается с помощью инсулина. Чрезмерное потребление фруктов, например, яблок, богатых фруктозой, может привести к жировой болезни печени.

Для нормального функционирования печени важно ограничить в рационе углеводы с высоким гликемическим индексом, такие как сладкие газированные напитки и энергетики.

Также прием некоторых лекарственных препаратов может негативно сказаться на работе печени, включая инсулинорезистентность и дефицит фосфолипидов.

Ранее диетолог Антон Поляков назвал продукты, способствующие улучшению работы печени. По словам специалиста, артишоки, рыба и клетчатка помогают поддерживать здоровье органа. В рацион также можно включить продукты, богатые лецитином, такие как арахис, яйца и авокадо.