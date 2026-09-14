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Чем заменить кофе: советы диетолога 1 514

Еда и рецепты
Дата публикации: 14.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Чем заменить кофе: советы диетолога

Врач-диетолог Нурия Дианова утверждает, что ароматный чай может стать отличной заменой кофе по утрам. Яркий запах и вкус чая обладают пробуждающим эффектом.

 

Одним из таких чаев является ройбуш. Благодаря своему насыщенному аромату он может составить конкуренцию кофейным напиткам. Его запахи, такие как ваниль или кокос, воздействуют на наш мозг, вызывая желание их употреблять, — отмечает специалист.

Тем не менее, не рекомендуется пить такие чаи вечером и на ночь. В это время лучше выбирать травяные напитки.

Чай с ромашкой или мятой будет особенно полезен.

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