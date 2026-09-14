Урожай кабачков может быть очень обильным, и иногда его так много, что даже соседям некуда девать. В таких случаях на помощь приходит консервирование.

С кабачками можно делать множество блюд: их жарят, тушат, готовят оладьи, а некоторые едят в сыром виде. Но если урожай велик, остается только консервирование. Рассмотрим, что можно приготовить из кабачков, чтобы наслаждаться ими всю зиму.

Кабачковая икра

Для приготовления икры понадобятся: килограмм кабачков, около трехсот граммов моркови, столько же сладкого перца, репчатого лука, помидоров, около ста миллилитров растительного масла, соль, немного яблочного уксуса и черный перец.

Овощи нужно помыть и очистить. Кабачок и помидор нарезать ломтиками, перец и лук – полукольцами, морковь – тонкими кружками. Все ингредиенты сложить в миску, посолить, поперчить, полить маслом и перемешать. Затем запечь в духовке или в мультиварке, используя рукав для запекания. После этого слить лишний сок и пробить овощи блендером. Добавить уксус, тщательно перемешать и переложить в банки. Стерилизовать на водяной бане, закатать, перевернуть вверх дном и остудить.

Консервированный салат из кабачков и помидоров

Для этого рецепта понадобятся: два небольших кабачка, полтора килограмма помидоров, четыре перца, одна головка чеснока, полстакана сахара, столовая ложка 9-процентного уксуса, столовая ложка соли и столько же растительного масла.

Используйте молодые кабачки, которые не нужно чистить. Если таких нет, возьмите старые, но очистите их от кожицы и семян. Нарежьте кубиками. Помидоры и болгарский перец также нарежьте. Положите помидоры в кастрюлю, добавьте соль и сахар, перемешайте и доведите до кипения. Варите 10 минут, помешивая. Затем добавьте кабачки и перец, растительное масло, перемешайте и доведите до кипения. Варите 30 минут, за 10 минут до готовности добавьте рубленый чеснок. Перед выключением влейте уксус и сразу закройте крышкой. Разложите по горячим стерилизованным банкам и закатайте прокипяченными крышками. Переверните и остудите.

Соленые острые кабачки

Для этого рецепта понадобятся: полтора килограмма кабачков, один пучок укропа, две столовые ложки соли, головка чеснока, корень хрена, перчик чили и литр воды.

Срежьте плодоножки у кабачков. В кипящей воде растворите соль, прокипятите несколько минут, затем процедите и охладите. На дно банки выложите треть всех трав и пряностей, затем положите кабачки, добавьте еще треть пряностей и зелени, и снова кабачки и сверху – зелень. Залейте рассолом и оставьте на 10 дней. Затем долейте рассол до горлышка банки, закройте полиэтиленовой крышкой и храните в прохладном месте.

Маринованные кабачки

Чтобы приготовить маринованные кабачки, понадобятся: три килограмма молодых кабачков, два литра воды, один стакан сахара, несколько ложек крупной соли с горкой, стакан уксуса, петрушка, укроп, листья хрена и головка чеснока.

Кабачки нужно вымыть, не очищая, и нарезать кружками. В кастрюлю налейте воду, добавьте сахар и соль, доведите до кипения. Выключите и добавьте уксус. Стерилизуйте банки и крышки. Промойте зелень, очистите чеснок. Нарежьте зелень крупно, дольки чеснока разрежьте пополам. В банки аккуратно выложите кабачки, залейте маринадом и закатайте стерильными крышками. Переверните банки горлом вниз и оставьте до остывания. Уберите на зимнее хранение.

Варенье из кабачков

Для варенья понадобятся: килограмм кабачков, килограмм сахара и лимон. Кабачки нарежьте на квадратики и засыпьте сахаром. Оставьте на ночь. Утром вскипятите, добавьте перетертый лимон. Затем прокипятите три раза по пять минут, давая варенью остывать после каждого кипячения. Закатайте в заранее простерилизованные банки.