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Как предотвратить прорастание картофеля во время хранения 0 164

Еда и рецепты
Дата публикации: 14.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как предотвратить прорастание картофеля во время хранения

Многие огородники сталкиваются с проблемой прорастания картофеля во время хранения.

 

Многие дачники сталкиваются с проблемой: зимой и ближе к весне картофель начинает прорастать, морщится и клубни теряют свою сочность.

Опытные огородники поделились простой хитростью, которая поможет сохранить урожай картофеля в целости как можно дольше.

Этот метод использовался еще в советские времена. Преимущество способа в том, что он также подходит для рационального хранения урожая яблок.

Яблоки необходимы для замедления процесса прорастания картофеля. В ящик с клубнями помещают несколько плодов яблони. Яблоки выделяют в воздух вещества, которые подавляют вегетационные процессы картофеля.

Этой хитростью пользуются многие хозяйки, так как это проще, чем постоянно перебирать клубни и обрывать ростки.

С прорастанием картошки также помогают бороться мята, луковая шелуха, свежие листья рябины, сосновые или еловые ветки. Все эти ингредиенты кладут в ящик к картофелю и забывают о прорастании клубней.

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