Если разбудить любую уважающую себя хозяйку среди ночи и попросить ее назвать компоненты для котлет, список будет примерно таким: фарш, лук, яйцо, хлеб, специи.

Тем не менее, некоторые ингредиенты могут быть заменены без потери вкуса, хотя яйца, как и мясо, остаются важной частью рецепта.

Что делать, если вы решили угостить домашних румяными котлетами, но в последний момент обнаружили, что яйца отсутствуют в холодильнике?

В этом случае на помощь придут обычные панировочные сухари.

Профессиональные повара утверждают, что с их помощью котлеты получаются удивительно нежными на вкус.

Это объясняется тем, что белок, содержащийся в яйцах, связывает все ингредиенты, что может лишать мясо мягкости.

Таким образом, заменив яйца на панировочные сухари, вы не только предотвратите разваливание котлет на сковороде, но и получите сочное и аппетитное блюдо в итоге.