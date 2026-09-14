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Три способа использования рассола: не выливайте ценный продукт 0 36

Еда и рецепты
Дата публикации: 14.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Три способа использования рассола: не выливайте ценный продукт

Практически у каждой хозяйки есть в запасе несколько баночек солений. После того как все овощи съедены, рассол часто оказывается в сливе раковины.

 

Однако вместо того, чтобы избавляться от этого ценного продукта, многие кулинары нашли ему полезное применение.

1. Окрошка

Нет ничего вкуснее зимней окрошки, приготовленной на рассоле. Для этого нарежьте кубиками отварное мясо, соленые огурцы и маринованный чеснок.

Яйца и редьку можно натереть на крупной терке. Все ингредиенты следует смешать и залить рассолом.

2. Мясо

Еще один способ использования рассола — приготовление тушеного мяса. Для этого нарежьте свинину небольшими кусочками, залейте рассолом и оставьте мариноваться.

Спустя 3-4 часа натрите мясо любимой приправой с добавлением оливкового масла и запекайте в духовке, разогретой до 200 градусов, до готовности.

3. Кляр

Многие повара используют рассол для приготовления кляра для рыбы или курицы. На стакан маринада, оставшегося от огурцов, понадобится такое же количество муки, 2 яйца и щепотка соды.

Все компоненты необходимо перемешать и взбить, после чего добавить 1 столовую ложку растительного масла в получившуюся массу.

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