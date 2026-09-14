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Замены крахмала при приготовлении различных блюд 0 79

Еда и рецепты
Дата публикации: 14.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Замены крахмала при приготовлении различных блюд

Крахмал является распространённым ингредиентом на кухне, используемым в приготовлении множества блюд.

 

Однако в некоторых ситуациях его может не оказаться под рукой. Кроме того, некоторые кулинары предпочитают не использовать этот компонент в своих рецептах. Какие продукты могут успешно заменить крахмал?

При приготовлении соусов

Крахмал часто используется для придания соусам вязкости и густоты. Однако его можно заменить обычной пшеничной мукой. Достаточно добавить пару столовых ложек, чтобы достичь нужного эффекта.

Куриное яйцо

Мало кто знает, что яйца также могут заменить крахмал в выпечке. Одного куриного яйца будет достаточно для достижения нужного результата.

Овсянка

Этот полезный продукт также может выполнять функции крахмала в тесте. Однако овсянку следует предварительно измельчить с помощью кофемолки. Пары ложек будет вполне достаточно.

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Редакция BB.LV
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