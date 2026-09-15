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Бефстроганов: как правильно приготовить это классическое блюдо? 0 174

Еда и рецепты
Дата публикации: 15.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Бефстроганов: как правильно приготовить это классическое блюдо?

Какое блюдо связано с русским графом и французским поваром? Конечно же, известный во всем мире бефстроганов! Узнайте, как его правильно готовить.

Начнем с мяса. Удалите жесткую жилу, которую можно использовать для бульона. Затем нарежьте мясо тонкой соломкой. Чтобы облегчить нарезку, подморозьте его немного. Разогрейте масло на сковороде и выложите мясо на одну сторону, не перемешивая, чтобы оно поджарилось.

Пока мясо жарится с одной стороны, нарежьте лук полукольцами и добавьте его на другую сторону сковороды, также не перемешивая. Когда мясо подрумянится, переверните его и оставьте еще на несколько минут. Тем временем займитесь грибами: их нужно не мыть, а чистить и нарезать пластинками. Добавьте грибы к мясу и продолжайте обжаривать на высокой температуре.

Теперь добавьте маринованные огурцы, нарезанные сначала пластинками, а затем соломкой. Влейте немного воды и добавьте горчицу. Хорошо перемешайте и томите на огне. Затем добавьте соль, перец и кусочек сливочного масла. Уменьшите температуру до минимума, чтобы мясо хорошо протомилось.

Согласно легенде, этот рецепт придумал французский повар Андре Дюпон, который работал у графа Строганова. Блюдо подавали на бесплатных обедах, куда мог прийти любой желающий. Почти готово! Добавьте немного свежих томатов и тонко нарезанные шампиньоны для аромата и вкуса, а также свежий шпинат.

Это блюдо удивит вас своей сочностью и нежным ароматом грибов. Его можно подавать с картофельным пюре или овощным соте.

Список продуктов:

Филе говядины – 400 г
Шампиньоны – 400 г
Масло кукурузное – 30 г
Масло сливочное – 40 г
Маринованный огурец – 100 г
Черри – 100 г
Сметана 20 % – 150 г
Вода – 70 г
Соль, перец (по вкусу)
Горчица – 25 г

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