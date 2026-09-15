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Как быстро сварить свеклу без запаха за 15 минут 0 231

Еда и рецепты
Дата публикации: 15.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как быстро сварить свеклу без запаха за 15 минут

Сварить свеклу кажется простым делом — достаточно набрать воды, помыть клубень и зажечь газ.

 

Это действительно так, но важно сварить овощ так, чтобы сохранить витамины и полезные вещества. В противном случае вся процедура теряет смысл. Рассмотрим, как правильно варить свеклу.

Три правила варки свеклы

Во-первых, чтобы сохранить витамины и другие полезные вещества, не очищайте овощ. Достаточно просто обмыть свеклу под водой, а хвостик и верхушку, где росла ботва, обрезать не нужно.

Очищенную свеклу варить не следует, её лучше запекать в духовке.

Во-вторых, для правильной варки овощ кладут в кипящую воду. Поэтому сначала доведите воду до кипения, затем положите корнеплод и варите, закрыв кастрюлю крышкой, в течение 15-20 минут.

Чтобы избежать неприятного запаха, через 2-3 минуты после начала варки добавьте в воду хлебную корку.

В-третьих, в зависимости от размера и веса клубня, варите овощ от 15 до 40 минут. Через 15 минут варки слейте горячую воду и залейте корнеплод холодной водой. Эта простая хитрость не только быстро остудит свеклу, но и облегчит её очистку.

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