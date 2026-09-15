Во время похудения многие сталкиваются с чувством голода, которое сложно контролировать.

Тем не менее, дефицит калорий является ключевым условием для избавления от лишнего веса, поэтому важно научиться справляться с желанием перекусить. Какие 7 хитростей могут помочь в этом?

Умеренное сокращение калорий

Если вы привыкли потреблять 2000 ккал в день, не стоит резко сокращать рацион до 1000 ккал, так как это может привести к неудаче. Чувство голода станет слишком сильным, и вы можете прервать диету.

Лучше постепенно уменьшать калорийность на 100 ккал в день. Рассчитайте свою суточную норму калорий, учитывая возраст, рост, вес и уровень физической активности.

Яблоки

Яблоки известны своей способностью контролировать чувство голода. Они также помогают очищать организм от шлаков и токсинов, что важно для успешного похудения.

Яблоки можно использовать в качестве перекуса или в моменты, когда возникает чувство голода.

Вода

Многие не всегда правильно интерпретируют сигналы организма. Когда возникает жажда, мы можем воспринимать это как голод.

Попробуйте выпить 1-2 стакана воды и посмотрите, исчезнет ли желание перекусить.

Жиры

Во время диеты многие ошибочно исключают жиры из рациона, что приводит к постоянному чувству голода.

Важно включать полезные жиры, такие как семечки, орехи, авокадо, растительные масла и жирную морскую рыбу.

Овощи

Овощи имеют низкую калорийность, поэтому их можно есть в больших количествах без опасений за фигуру.

Они отлично помогают справляться с голодом. В качестве перекуса подойдут сладкий перец, огурцы и стебли сельдерея.

Смузи

Правильно приготовленный смузи может быть низкокалорийным и питательным. Используйте полезные ингредиенты и избегайте добавления сахара.

Некоторые смузи не только утоляют голод, но и насыщают энергией, обеспечивают витаминами и очищают организм.

Рацион

Рекомендуется разработать полноценный план питания на весь период похудения. Особое внимание уделите завтраку и обеду, которые должны содержать основное количество калорий.

Ужин должен быть легким. Если перед сном возникает чувство голода, выпейте стакан кефира.