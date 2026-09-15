Этот рецепт идеально подходит для тех, кто ценит белую, хрустящую и вкусную квашеную капусту.

Квашеная капуста ценится за высокое содержание калия и клетчатки.

Калий важен для здоровья сердца, а клетчатка помогает снижать уровень «плохого» холестерина.

Ингредиенты (для 3-литровой банки):

капуста белокочанная – 3 кг;

морковь – 1-2 корнеплода;

вода – 1,5 л (для 3 л банки);

соль – 2 столовые ложки (с горкой);

сахар – 2 столовые ложки (без горки);

лавровый лист – 2 листа;

душистый перец – 4 горошинки.

Пошаговое приготовление:

1. Подготовьте емкость. Это может быть 3-литровая банка или несколько меньших, в сумме дающих 3 литра.

Тщательно вымойте и высушите банку. Затем нашинкуйте капусту как можно мельче, а морковь натрите на крупной терке.

2. Перемешайте капусту и морковь вручную. Важно сжимать капусту в ладонях, чтобы она лучше выделяла сок. Это поможет овощам быстрее вступить в реакцию с другими ингредиентами и улучшит процесс закваски.

3. Перекладывайте капусту и морковь в банку, заполняя емкость до верха. Затем добавьте сахар и соль, залейте все водой.

4. Накройте емкость крышкой на ночь. Утром сделайте прокол капусты до самого дна с помощью чего-то твердого и тонкого. Эта хитрость поможет избежать неприятного запаха во время брожения и горького вкуса после приготовления. Квашение капусты занимает три дня.