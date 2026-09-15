В холодное время года многие вспоминают о классических блюдах, которые приятно готовить.
Одним из таких кулинарных шедевров является знаменитый салат селедка "под шубой".
Его неповторимый вкус знаком многим с детства. Однако всегда есть возможность сделать это блюдо более интересным и необычным.
Для этого можно использовать необычные ингредиенты, которые способны изменить вкус.
Что можно добавить в салат?
Яблочный уксус
Этот ингредиент может значительно улучшить вкусовые качества лука. Лук является обязательным компонентом салата, но его резкость и горечь могут смущать многих.
Если добавлять лук в свежем виде, он будет контрастировать с остальными компонентами, что может нарушить гармонию вкуса. Яблочный уксус поможет сделать лук мягче. Достаточно замариновать его на 10-15 минут, и это маленькое изменение преобразит вкус блюда.
Специи
Не все любят добавлять пряности в салаты, но эта практика распространена среди профессиональных поваров.
Приправленная селедка "под шубой" станет более изысканной и необычной. Обычно специи добавляют в майонез и заправляют полученной смесью блюдо перед подачей. Хорошо сочетаются с салатом такие специи, как черный перец, майоран, мята, укроп и петрушка.
Растительное масло
Добавление этого ингредиента может остаться незамеченным, но оно способно преобразить блюдо. Растительное масло добавляется к рыбе, благодаря чему сельдь становится более выразительной, вкусной и нежной.
Рекомендуется выбирать масло без ярко выраженного аромата и вкуса.
Цедра кислых яблок
Если вы хотите удивить гостей, стоит проявить смелость в кулинарных экспериментах. Например, можно добавить к салату уникальный дополнительный слой.
Для этого возьмите любое кислое яблоко, очистите его от кожуры и семечек, а затем натрите на терке. После этого возьмите лимон, разрежьте его пополам и тщательно вымойте. Затем извлеките цедру и добавьте ее к яблокам.
Такой слой станет настоящей "изюминкой" классического салата.
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