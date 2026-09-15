Томаты в панировке – это вкусное дополнение к обеду или ужину. Такая закуска прекрасно сочетается с различными гарнирами и мясными блюдами.
Это угощение получается аппетитным и очень ароматным.
Ингредиенты:
помидоры – 3 шт.;
сыр – 150 г;
яйца – 2 шт.;
мука, панировочные сухари;
специи;
зелень.
Как готовить
Сначала овощи нужно разрезать на толстые кусочки и завернуть в бумажное полотенце, чтобы помидоры немного подсохли.
Важно, чтобы томаты были плотными, не стоит использовать переспелые плоды.
В отдельной емкости взбейте яйца со специями и солью. На другую тарелку высыпьте смесь из муки, панировочных сухарей и ароматных трав.
Кусочки томатов посыпьте мукой, затем обмакните в яичную смесь. После этого обваляйте дольки в панировке.
Обжаривайте помидоры на предварительно разогретой с маслом сковороде. Как только закуска будет готова, посыпьте ее тертым сыром и свежей зеленью.
Подавайте угощение с любым соусом.
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