Томаты в панировке – это вкусное дополнение к обеду или ужину. Такая закуска прекрасно сочетается с различными гарнирами и мясными блюдами.

Это угощение получается аппетитным и очень ароматным.

Ингредиенты:

помидоры – 3 шт.;

сыр – 150 г;

яйца – 2 шт.;

мука, панировочные сухари;

специи;

зелень.

Как готовить

Сначала овощи нужно разрезать на толстые кусочки и завернуть в бумажное полотенце, чтобы помидоры немного подсохли.

Важно, чтобы томаты были плотными, не стоит использовать переспелые плоды.

В отдельной емкости взбейте яйца со специями и солью. На другую тарелку высыпьте смесь из муки, панировочных сухарей и ароматных трав.

Кусочки томатов посыпьте мукой, затем обмакните в яичную смесь. После этого обваляйте дольки в панировке.

Обжаривайте помидоры на предварительно разогретой с маслом сковороде. Как только закуска будет готова, посыпьте ее тертым сыром и свежей зеленью.

Подавайте угощение с любым соусом.