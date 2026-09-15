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Приготовьте помидоры в панировке: оригинальный рецепт закуски 0 93

Еда и рецепты
Дата публикации: 15.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Приготовьте помидоры в панировке: оригинальный рецепт закуски

Томаты в панировке – это вкусное дополнение к обеду или ужину. Такая закуска прекрасно сочетается с различными гарнирами и мясными блюдами.

 

Это угощение получается аппетитным и очень ароматным.

Ингредиенты:

помидоры – 3 шт.;
сыр – 150 г;
яйца – 2 шт.;
мука, панировочные сухари;
специи;
зелень.

Как готовить

Сначала овощи нужно разрезать на толстые кусочки и завернуть в бумажное полотенце, чтобы помидоры немного подсохли.

Важно, чтобы томаты были плотными, не стоит использовать переспелые плоды.

В отдельной емкости взбейте яйца со специями и солью. На другую тарелку высыпьте смесь из муки, панировочных сухарей и ароматных трав.

Кусочки томатов посыпьте мукой, затем обмакните в яичную смесь. После этого обваляйте дольки в панировке.

Обжаривайте помидоры на предварительно разогретой с маслом сковороде. Как только закуска будет готова, посыпьте ее тертым сыром и свежей зеленью.

Подавайте угощение с любым соусом.

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