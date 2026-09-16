Для начала возьмите свиные ребра и нарежьте их на небольшие кусочки. В это время включите плиту, налейте кукурузное масло, добавьте лук и душистый перец. Отправьте ребра на раскаленную сковороду. Пока мясо обжаривается, можно приготовить соус.

Возьмите имбирь, раздавите его и нарежьте мелким кубиком. Затем раздавите чеснок и также нарежьте его. В ребра добавьте немного зиры, воды и соевого соуса. Также положите лавровый лист и веточку мяты. Томите ребра в течение 10 минут.

Разогрейте сковороду и добавьте кукурузное масло. Затем добавьте резаный имбирь и чеснок, пару звездочек аниса и палочку корицы. После этого влейте кетчуп, цветочный мед и немного кипяченой воды. Все хорошо перемешайте и добавьте немного лимонного сока. В мясо добавьте приготовленный соус и переложите в форму для запекания. Поместите блюдо в духовку, разогретую до 180 градусов, на 25 минут.

Список продуктов:

Свиные ребрышки – 1 кг

Имбирь – 35 г

Масло кукурузное – 30 г

Душистый перец – 2 г

Корица – 1 палочка

Анис – 3 звездочки

Чеснок – 20 г

Кетчуп – 130 г

Лук репчатый – 80 г

Соевый соус – 30 г

Сок лимона – 5 г

Лавровый лист – 1 шт.

Зира – 5 г

Тимьян – 5 г

Вода – 100 мл

Мята – 1 веточка

Мед – 30 г

Соль, перец – по вкусу