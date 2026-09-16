Устали от закусок и салатов? Приготовим свиные ребрышки с соусом барбекю.
Для начала возьмите свиные ребра и нарежьте их на небольшие кусочки. В это время включите плиту, налейте кукурузное масло, добавьте лук и душистый перец. Отправьте ребра на раскаленную сковороду. Пока мясо обжаривается, можно приготовить соус.
Возьмите имбирь, раздавите его и нарежьте мелким кубиком. Затем раздавите чеснок и также нарежьте его. В ребра добавьте немного зиры, воды и соевого соуса. Также положите лавровый лист и веточку мяты. Томите ребра в течение 10 минут.
Разогрейте сковороду и добавьте кукурузное масло. Затем добавьте резаный имбирь и чеснок, пару звездочек аниса и палочку корицы. После этого влейте кетчуп, цветочный мед и немного кипяченой воды. Все хорошо перемешайте и добавьте немного лимонного сока. В мясо добавьте приготовленный соус и переложите в форму для запекания. Поместите блюдо в духовку, разогретую до 180 градусов, на 25 минут.
Список продуктов:
Свиные ребрышки – 1 кг
Имбирь – 35 г
Масло кукурузное – 30 г
Душистый перец – 2 г
Корица – 1 палочка
Анис – 3 звездочки
Чеснок – 20 г
Кетчуп – 130 г
Лук репчатый – 80 г
Соевый соус – 30 г
Сок лимона – 5 г
Лавровый лист – 1 шт.
Зира – 5 г
Тимьян – 5 г
Вода – 100 мл
Мята – 1 веточка
Мед – 30 г
Соль, перец – по вкусу
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