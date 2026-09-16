Каждый раз, когда вы очищаете банан и выбрасываете кожуру, вы избавляетесь от вкусной и питательной закуски. Исследования показывают, что эта часть тропических плодов имеет множество полезных свойств.

Ученые предлагают веганский лайфхак: если бланшировать, высушить и перемолоть кожуру банана в муку, из нее можно приготовить выпечку, которая будет такой же вкусной, как и традиционные рецепты. Исследования, проведенные учеными из Хьюстонского университета в США и Алигархского мусульманского университета в Индии, подтверждают, что такие десерты не только безопасны, но и полезны.

Участникам эксперимента предложили сахарное печенье из банановой кожуры, и они отметили, что его вкус не уступает обычной выпечке. Кожура банана добавляет щедрую порцию минералов и питательных веществ, которые могут помочь в борьбе с раком. Сахарное печенье, обогащенное банановой кожурой, содержит значительно больше клетчатки, магния, калия и антиоксидантов. Калий и магний очень полезны для здоровья сердца и сосудов.

Однако не стоит слишком увлекаться этой добавкой: достаточно всего 7,5% банановой кожуры в муке, чтобы десерт получился мягким и сохранил привычный светлый цвет. Хранить такое печенье можно при комнатной температуре до трех месяцев.

Аналогично можно использовать кожуру других фруктов, например, манго, которая повышает антиоксидантные свойства тортов и улучшает их вкус.

Кожуру банана можно применять не только в кулинарии. Она способна фильтровать воду от тяжелых металлов, как сообщает портал «Доктор Питер». Кожура также может служить удобрением для домашних растений и средством первой помощи: если смазать внутренней стороной ссадину или место укуса комара, травма заживет быстрее. Кроме того, из банановой кожуры можно приготовить квас, для этого понадобятся только кожица, вода, сахар и ложка сметаны.



