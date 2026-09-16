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Что произойдет, если добавить авокадо в фарш: секреты опытных кулинаров 0 89

Еда и рецепты
Дата публикации: 16.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Что произойдет, если добавить авокадо в фарш: секреты опытных кулинаров

Известная кулинарам хитрость с добавлением овощей в котлеты помогает не только улучшить вкус, но и повысить их полезность.

 

Добавление овощей значительно улучшает вкус котлет, делает их более полезными и помогает, если фарш не самый удачный.

Чаще всего в фарш добавляют тертый картофель, репчатый лук или кабачки. Однако интересным вариантом является использование авокадо.

Наилучший результат достигается при приготовлении котлет из мяса птицы, например, филе курицы или индейки. Котлеты будут еще более полезными, если их запекать в духовке, а не жарить.

Для приготовления потребуется:

куриная грудка (или индейка);
авокадо — 1 шт.;
лимон — 1 шт.;
яйцо — 1 шт.;
соль, чеснок, перец и специи — по вкусу.

Как готовить

Разрежьте авокадо пополам, удалите косточку и извлеките мякоть с помощью чайной ложки, нарежьте ее и полейте соком лимона.

Пропустите грудку индейки или курицы через мясорубку вместе с мякотью авокадо.

Добавьте в фарш яйцо, измельченный чеснок, соль, молотый перец и специи по вкусу.

Тщательно вымесите фарш до однородной консистенции, затем мокрыми руками сформируйте котлеты.

Как уже упоминалось, диетические котлеты лучше запекать в духовке или готовить на пару, но при желании их можно обжарить на сковороде с растительным маслом до золотистой корочки.

Подавайте к столу с тушеными или свежими овощами, либо с любимым гарниром.

Приятного аппетита!

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