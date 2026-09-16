Борщ — одно из самых популярных первых блюд, которое может приготовить почти любая хозяйка.

Каждый кулинар знает определенные хитрости и секреты приготовления этого блюда. Многие хозяйки стремятся постоянно улучшать свои навыки и умения.

Показателем качества борща является насыщенно-красный цвет юшки. Бледно-оранжевый цвет говорит о том, что повару еще нужно многому научиться.

Чтобы добиться насыщенно-красного цвета, необходимо соблюдать несколько простых хитростей, которые могут показаться очевидными, но о них часто забывают в процессе приготовления супа.

Сначала свеклу нужно тщательно вымыть и сварить в кожуре, чтобы сок не выварился. После удаления кожуры, очистки не выбрасывают — они еще пригодятся.

Очищенную свеклу нарезают соломкой и слегка обжаривают на сковороде с небольшим количеством растительного масла. Затем овощ тушат, добавляя немного томатной пасты и сахара.

После этого берут кожуру свеклы, заливают ее кипятком и дают настояться, чтобы она отдала красный цвет жидкости. В это время борщ готовится по рецепту. В финале варки настой из кожуры процеживают через марлю и вливают в кастрюлю.

В результате на стол подают борщ, который обладает не только отличным вкусом и ароматом, но и шикарным насыщенно-красным цветом.