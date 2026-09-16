Если вы думаете, что варениками с творогом никого не удивить, попробуйте этот рецепт.

Эти вареники будут просто таять во рту и не уступят более изысканным начинкам из свежих ягод. Давайте узнаем, что говорят об этом блюде профессиональные кулинары.

Для приготовления потребуется:

мука - 500 гр;

вода - 250 мл;

яйцо - 1 шт.;

творог - 250 гр;

соль - щепотка.

Как готовить

Просейте муку и вбейте яйцо. Перемешайте, добавьте соль и воду, затем замесите тесто. Готовое тесто накройте полотенцем и оставьте на 15 минут.

Что касается начинки, то сахар в творог не добавляют.

Кулинарные эксперты уверяют, что именно из-за сахара вареники могут расклеиваться и расползаться. Поэтому подсластители добавляют уже в готовое блюдо.

Раскатайте тесто в пласты, вырежьте кружочки стаканом, в центр каждого положите творог, защипните и сформируйте вареники.

Перед варкой полуфабрикаты нужно заморозить, а варить в кипящей подсоленной воде.

Каждую порцию варите на среднем огне 3-4 минуты.

К столу подавайте со сливочным маслом, сметаной или с тем и другим сразу.

Приятного аппетита!