Если вы думаете, что варениками с творогом никого не удивить, попробуйте этот рецепт.
Эти вареники будут просто таять во рту и не уступят более изысканным начинкам из свежих ягод. Давайте узнаем, что говорят об этом блюде профессиональные кулинары.
Для приготовления потребуется:
мука - 500 гр;
вода - 250 мл;
яйцо - 1 шт.;
творог - 250 гр;
соль - щепотка.
Как готовить
Просейте муку и вбейте яйцо. Перемешайте, добавьте соль и воду, затем замесите тесто. Готовое тесто накройте полотенцем и оставьте на 15 минут.
Что касается начинки, то сахар в творог не добавляют.
Кулинарные эксперты уверяют, что именно из-за сахара вареники могут расклеиваться и расползаться. Поэтому подсластители добавляют уже в готовое блюдо.
Раскатайте тесто в пласты, вырежьте кружочки стаканом, в центр каждого положите творог, защипните и сформируйте вареники.
Перед варкой полуфабрикаты нужно заморозить, а варить в кипящей подсоленной воде.
Каждую порцию варите на среднем огне 3-4 минуты.
К столу подавайте со сливочным маслом, сметаной или с тем и другим сразу.
Приятного аппетита!
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