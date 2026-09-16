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Продукты, которые помогут женщинам после 50 лет реже болеть 0 152

Еда и рецепты
Дата публикации: 16.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Продукты, которые помогут женщинам после 50 лет реже болеть

Женщины живут дольше мужчин, но чаще сталкиваются с заболеваниями. Употребление ярких овощей и фруктов, таких как капуста, шпинат, арбуз, болгарский перец, помидоры, апельсины и морковь, может помочь оттянуть возрастные болезни.

 

Растительные пигменты, содержащиеся в фруктах и овощах, особенно важны для здоровья глаз и мозга. Например, две трети случаев дегенерации желтого пятна и деменции в мире приходятся на женщин.

По словам Билли Хаммонда, профессора Франклинского колледжа искусств и наук Университета Джорджии, на женщин приходится почти 80% всех аутоиммунных заболеваний. Из-за этой уязвимости женщинам требуется дополнительная профилактическая помощь.

Одна из биологических причин этой уязвимости заключается в том, что женский организм, в отличие от мужского, склонен к накоплению витаминов и минералов. Однако основной запас полезных веществ сосредоточен в жировых отложениях, что связано с функцией деторождения.

Из-за такого неравномерного распределения жизненно важные органы, такие как мозг и глаза, получают меньше полезных веществ, что увеличивает риск дегенеративных заболеваний. Восполнить дефицит можно с помощью природных пигментов — каротиноидов, которые содержатся в ярких овощах и фруктах. Чем больше их будет в рационе, тем лучше.

Хотя мужчины и женщины потребляют примерно одинаковое количество каротиноидов, потребности женщин значительно выше, считает Билли Хаммонд.

Каротиноиды можно получать как с пищей, так и в виде БАДов, однако врачи рекомендуют получать эти вещества из продуктов, так как они легче усваиваются.

Результаты исследования опубликованы в Nutritional Neuroscience.

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