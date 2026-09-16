Напиток из воды с лимоном, имбирем и медом способствует укреплению иммунной системы.
Врач-терапевт Маргарита Королева выделила напиток, который помогает укрепить иммунитет. По ее словам, рекомендуется пить воду с имбирем, лимоном и медом.
«Вода сама по себе способствует поддержанию сопротивляемости организма к вирусам. Она очищает и активизирует моторику кишечника. Однако, если добавить в нее имбирь, лимон и мед, защита организма станет еще более эффективной», — утверждает эксперт.
Упоминается, что мед положительно влияет на кишечник и поддерживает защитные функции организма. Имбирь, в свою очередь, повышает иммунитет, ускоряет метаболизм и обладает противовоспалительными свойствами. Лимон укрепляет иммунную систему и восполняет дефицит витамина C.
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