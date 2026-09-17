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Четыре ошибки при варке гречки, из-за которых она теряет свою пользу 0 438

Еда и рецепты
Дата публикации: 17.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Четыре ошибки при варке гречки, из-за которых она теряет свою пользу

Гречка — это крупа с богатой историей. С древних времен ее выращивали монахи-византийцы, а в двадцатом веке она стала популярной благодаря своей доступности и простоте приготовления, спасая людей в трудные времена.

 

Гречка продолжает оставаться популярной и в современном мире, особенно с учетом тренда на осознанное питание. Новые исследования постоянно открывают полезные свойства этого знакомого продукта. Однако важно правильно готовить гречку. Нутрициолог Юлия Дмитриева делится типичными ошибками, которые мы совершаем при варке этой крупы.

Используем неочищенную гречу

Перед варкой необходимо освободить крупу от прогорклых зернышек и тщательно промыть ее от шелухи и пыли, советует специалист по здоровому питанию.

Перевариваем крупу

При переваривании уменьшается количество пищевых волокон и увеличивается гликемический индекс. Гречку лучше готовить на небольшом огне с минимальным количеством жидкости, употребляя ее чуть недоваренной.

Не замачиваем перед варкой

Оптимальным способом приготовления гречки является замачивание. Крупу можно оставить на ночь в воде комнатной температуры, чтобы она "разварилась" и сохранила больше витаминов, нутриентов и пищевых волокон, говорит Юлия Дмитриева.

Варим сразу после промывания

Если вы предпочитаете варить гречку, не стоит делать это сразу после промывания. Перед варкой крупу нужно замочить в воде минимум на 30 минут, советует Юлия Дмитриева. Это поможет снизить уровень фитиновой кислоты, которая препятствует всасыванию многих витаминов и минералов.

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