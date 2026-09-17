Кофе, алкоголь и сахар могут негативно сказаться на состоянии волос, сообщает диетолог Анжелика Дюваль.

Диетолог Анжелика Дюваль отметила, что кофе оказывает негативное влияние на здоровье волос, так как вымывает кальций и другие минералы из организма.

Она добавила: «Страдают не только волосы, но и ногти, кости. Если человек ежедневно употребляет кофе, через какое-то время он может заметить негативные последствия».

По словам Дюваль, сладости мешают питательным веществам достигать кожи головы, так как они перенаправляются на воспалительные процессы, возникающие в организме.

Кроме того, алкоголь также вымывает витамины и минералы. Диетолог рекомендовала ограничить его потребление, так как это может значительно ухудшить состояние волос и их внешний вид.

«Если мы посмотрим на людей, которые часто употребляют алкоголь, мы не увидим у них красивых волос. Их недостаток становится заметным, так как алкоголь препятствует поступлению питательных веществ к волосам и ногтям», – подчеркнула диетолог.