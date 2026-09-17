Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Как приготовить вяленые помидоры 0 66

Еда и рецепты
Дата публикации: 17.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как приготовить вяленые помидоры

Хозяюшки могут сохранить вкус лета, готовя вяленые помидоры на зиму.

 

Существует один менее популярный, но очень вкусный способ хранения помидоров — это вяление.

Этот метод имеет неоспоримое преимущество: на его приготовление уходит минимум времени и усилий.

Для начала необходимо помыть помидоры и разрезать их на две половины, если они небольшие. Если же томаты крупные, их стоит разделить на несколько частей.

Затем застелите противни пергаментом и выложите на них подготовленные помидоры, после чего поместите в разогретую до 60 градусов духовку.

Помидорам нужно будет провести в духовке около 6-8 часов. Если у вас есть электросушилка, вы также можете использовать её.

Когда томаты будут готовы, переложите их в банки, пересыпая каждый слой пластинками чеснока и прованскими травами с добавлением небольшого количества соли.

Затем заполните банки оливковым маслом и закройте крышками.

×
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Брутальное блюдо: свиные ребрышки с соусом барбекю
Изображение к статье: Что произойдет, если добавить авокадо в фарш: секреты опытных кулинаров
Изображение к статье: Как приготовить вареники с творогом, чтобы они таяли во рту
Изображение к статье: Как добиться насыщенно-красного цвета для борща

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Увольнение
Люблю!
Изображение к статье: сено
ЧП и криминал
Изображение к статье: конгресс США
В мире
Изображение к статье: Как отличить натуральную кожу от заменителя
Люблю!
Изображение к статье: Заседание Сейма Эксклюзив!
Политика
3
Изображение к статье: Витантоньо Ловалло
Lifenews
1
Изображение к статье: Увольнение
Люблю!
Изображение к статье: сено
ЧП и криминал
Изображение к статье: конгресс США
В мире

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео