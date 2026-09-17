Существует один менее популярный, но очень вкусный способ хранения помидоров — это вяление.

Этот метод имеет неоспоримое преимущество: на его приготовление уходит минимум времени и усилий.

Для начала необходимо помыть помидоры и разрезать их на две половины, если они небольшие. Если же томаты крупные, их стоит разделить на несколько частей.

Затем застелите противни пергаментом и выложите на них подготовленные помидоры, после чего поместите в разогретую до 60 градусов духовку.

Помидорам нужно будет провести в духовке около 6-8 часов. Если у вас есть электросушилка, вы также можете использовать её.

Когда томаты будут готовы, переложите их в банки, пересыпая каждый слой пластинками чеснока и прованскими травами с добавлением небольшого количества соли.

Затем заполните банки оливковым маслом и закройте крышками.