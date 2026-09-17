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Почему опытные хозяйки добавляют водку в тесто для драников: вы будете удивлены 0 248

Еда и рецепты
Дата публикации: 17.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Почему опытные хозяйки добавляют водку в тесто для драников: вы будете удивлены

В традиционный рецепт драников обычно входят лишь картофель, лук и куриное яйцо.

 

Тем не менее, из этого ограниченного набора ингредиентов не все смогут приготовить драники высокого качества: это под силу лишь опытным кулинарам.

Хозяйки, стремящиеся к вкусным драникам, часто добавляют в рецепт необычные компоненты для подстраховки.

Одним из таких ингредиентов является водка.

Попробовав эту небольшую хитрость, вы будете удивлены качеством блюда. Картофель получится невероятно хрустящим и аппетитным.

Кроме того, благодаря этой технике приготовления, блюдо не будет слишком жирным.

Важно не добавлять слишком много водки: половины маленькой ложки будет вполне достаточно. В процессе готовки алкоголь испарится, и вкус не пострадает.

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