В традиционный рецепт драников обычно входят лишь картофель, лук и куриное яйцо.
Тем не менее, из этого ограниченного набора ингредиентов не все смогут приготовить драники высокого качества: это под силу лишь опытным кулинарам.
Хозяйки, стремящиеся к вкусным драникам, часто добавляют в рецепт необычные компоненты для подстраховки.
Одним из таких ингредиентов является водка.
Попробовав эту небольшую хитрость, вы будете удивлены качеством блюда. Картофель получится невероятно хрустящим и аппетитным.
Кроме того, благодаря этой технике приготовления, блюдо не будет слишком жирным.
Важно не добавлять слишком много водки: половины маленькой ложки будет вполне достаточно. В процессе готовки алкоголь испарится, и вкус не пострадает.
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