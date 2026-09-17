В традиционный рецепт драников обычно входят лишь картофель, лук и куриное яйцо.

Тем не менее, из этого ограниченного набора ингредиентов не все смогут приготовить драники высокого качества: это под силу лишь опытным кулинарам.

Хозяйки, стремящиеся к вкусным драникам, часто добавляют в рецепт необычные компоненты для подстраховки.

Одним из таких ингредиентов является водка.

Попробовав эту небольшую хитрость, вы будете удивлены качеством блюда. Картофель получится невероятно хрустящим и аппетитным.

Кроме того, благодаря этой технике приготовления, блюдо не будет слишком жирным.

Важно не добавлять слишком много водки: половины маленькой ложки будет вполне достаточно. В процессе готовки алкоголь испарится, и вкус не пострадает.