Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Продукты, заменяющие снотворное 1 381

Еда и рецепты
Дата публикации: 17.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Продукты, заменяющие снотворное

Орехи, морепродукты, мясо, бобовые и кефир могут служить альтернативой снотворным, сообщает врач-терапевт Ольга Усатова.

 

Система сна и бодрствования состоит из трех компонентов: триптофан, серотонин и мелатонин. Триптофан — это аминокислота, которая поступает в организм исключительно с пищей. Из нее синтезируются серотонин, отвечающий за бодрствование в течение дня, и мелатонин, который обеспечивает качество и продолжительность сна.

Продукты с высоким содержанием триптофана включают кунжут, фисташки, кешью, миндаль и фундук. Эти орехи являются лидерами по содержанию этой аминокислоты. Например, для выработки достаточного количества мелатонина достаточно всего семи фисташек или 28 граммов миндаля.

Среди заменителей снотворного врач выделяет мясо кролика и индейки, а также морепродукты, такие как палтус, форель, лосось, осьминоги, омары, раки, скумбрия, лангусты, креветки, устрицы и гребешки. Фасоль и чечевица также способствуют хорошему сну. Эти продукты рекомендуется употреблять за три часа до сна, чтобы они успели усвоиться.

Кроме того, уровень серотонина можно повысить естественным образом с помощью кефира или других кисломолочных продуктов с живыми лактобактериями. Эти полезные бактерии способны вырабатывать до 80% серотонина в организме.

Таким образом, поддержание микробиоты толстого кишечника может стать еще одним способом для обеспечения здорового сна.

×
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

(1)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Брутальное блюдо: свиные ребрышки с соусом барбекю
Изображение к статье: Что произойдет, если добавить авокадо в фарш: секреты опытных кулинаров
Изображение к статье: Как приготовить вареники с творогом, чтобы они таяли во рту
Изображение к статье: Как добиться насыщенно-красного цвета для борща

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Увольнение
Люблю!
Изображение к статье: сено
ЧП и криминал
Изображение к статье: конгресс США
В мире
Изображение к статье: Как отличить натуральную кожу от заменителя
Люблю!
Изображение к статье: Заседание Сейма Эксклюзив!
Политика
3
Изображение к статье: Витантоньо Ловалло
Lifenews
1
Изображение к статье: Увольнение
Люблю!
Изображение к статье: сено
ЧП и криминал
Изображение к статье: конгресс США
В мире

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео