Система сна и бодрствования состоит из трех компонентов: триптофан, серотонин и мелатонин. Триптофан — это аминокислота, которая поступает в организм исключительно с пищей. Из нее синтезируются серотонин, отвечающий за бодрствование в течение дня, и мелатонин, который обеспечивает качество и продолжительность сна.

Продукты с высоким содержанием триптофана включают кунжут, фисташки, кешью, миндаль и фундук. Эти орехи являются лидерами по содержанию этой аминокислоты. Например, для выработки достаточного количества мелатонина достаточно всего семи фисташек или 28 граммов миндаля.

Среди заменителей снотворного врач выделяет мясо кролика и индейки, а также морепродукты, такие как палтус, форель, лосось, осьминоги, омары, раки, скумбрия, лангусты, креветки, устрицы и гребешки. Фасоль и чечевица также способствуют хорошему сну. Эти продукты рекомендуется употреблять за три часа до сна, чтобы они успели усвоиться.

Кроме того, уровень серотонина можно повысить естественным образом с помощью кефира или других кисломолочных продуктов с живыми лактобактериями. Эти полезные бактерии способны вырабатывать до 80% серотонина в организме.

Таким образом, поддержание микробиоты толстого кишечника может стать еще одним способом для обеспечения здорового сна.