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Ученые нашли способ снизить потребление алкоголя 0 115

Еда и рецепты
Дата публикации: 17.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Ученые нашли способ снизить потребление алкоголя

Исследователи из австралийского Института глобального здравоохранения Джорджа разработали метод, который помогает людям уменьшить потребление алкогольных напитков.

 

По мнению ученых, достаточно обратить внимание любителей алкоголя на то, что спиртное может способствовать развитию онкологических заболеваний, как сообщается на сайте Science Alert.

«Мы обнаружили, что сочетание информации о связи алкоголя и рака с конкретным практическим действием – подсчетом выпитых напитков – в итоге приводит к тому, что пьющие люди уменьшают количество потребляемого спиртного», – заявили авторы исследования.

В ходе эксперимента участники были разделены на разные группы, которым показывали различные рекламные материалы и сообщения о выпивке. В одной из групп в рекламе акцентировалась связь между алкоголем и заболеванием, а также предлагалось вести подсчет потребляемых напитков. Этот подход оказался одним из самых эффективных, и участники из данной группы за шесть недель значительно сократили потребление спиртного.

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