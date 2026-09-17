По мнению ученых, достаточно обратить внимание любителей алкоголя на то, что спиртное может способствовать развитию онкологических заболеваний, как сообщается на сайте Science Alert.

«Мы обнаружили, что сочетание информации о связи алкоголя и рака с конкретным практическим действием – подсчетом выпитых напитков – в итоге приводит к тому, что пьющие люди уменьшают количество потребляемого спиртного», – заявили авторы исследования.

В ходе эксперимента участники были разделены на разные группы, которым показывали различные рекламные материалы и сообщения о выпивке. В одной из групп в рекламе акцентировалась связь между алкоголем и заболеванием, а также предлагалось вести подсчет потребляемых напитков. Этот подход оказался одним из самых эффективных, и участники из данной группы за шесть недель значительно сократили потребление спиртного.