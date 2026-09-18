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Эндокринолог объяснила безопасную дневную норму сахара 0 376

Еда и рецепты
Дата публикации: 18.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Сахар

Узнайте, сколько сахара можно употреблять в день, не опасаясь за здоровье. По словам эндокринолога Натальи Фадихан, это зависит от уровня физической активности.

 

Доктор отметила, что понятие нормы потребления сахара является условным. Детей, которые активно сжигают калории, можно поощрять полезными сладостями, однако с возрастом нормы потребления сахара следует снижать.

Врач добавила, что простые углеводы следует заменять сложными, так как они дольше усваиваются и помогают поддерживать стабильный уровень глюкозы в крови.

Специалист заключила, что в сутки рекомендуется употреблять не более 50 граммов сахара, что соответствует двум чайным ложкам без горки. Если же человек ведет малоподвижный образ жизни, его норма сахара должна составлять в три раза меньше, подчеркнула доктор.

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