Растворимый кофе — это удобный напиток, который легко приготовить прямо в кружке.

Иногда по утрам не хочется тратить время на сложные приготовления, и растворимый кофе может стать отличным решением.

Однако у этого продукта есть один недостаток — не всегда удается угадать с вкусом.

Разные производители предлагают разные уровни горечи и кислинки, и иногда дополнительные вкусовые оттенки могут не понравиться. Кроме того, иногда можно наткнуться на некачественную партию, что тоже бывает неприятно.

Но это не значит, что нужно смириться с невкусным напитком. Ситуацию можно легко исправить. Как это сделать?

Вкус кофе можно изменить после того, как вы растворили гранулы в горячей воде. Для этого добавьте в чашку щепотку мелкой соли и тщательно размешайте.

Затем добавьте немного молотой корицы.

Эти добавки сделают растворимый кофе более вкусным и ароматным. Корица придаст напитку особый аромат, благодаря которому он станет более привлекательным.