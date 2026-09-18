Все ягоды можно замораживать, и они отлично переносят низкую температуру.

Малина не исключение, ведь она радует нас в свежем виде недолго.

Если вы добавляете ее в блюда, стоит сделать заготовку на зиму. Теперь вам не придется ждать лета! Просто достаньте ягоды из морозильной камеры и добавьте их в десерт. Чтобы они сохранили форму, цвет и сочность, нужно знать, как правильно их замораживать.

Замороженные ягоды можно хранить в морозилке в течение 1 года. Их можно добавлять в коктейли, смузи, пироги и различные десерты. Все, что вам нужно сделать, это дойти до морозильника!

Заготовленная вами малина на вкус будет гораздо лучше, чем магазинный продукт, ведь вы собрали ягоды самостоятельно при оптимальных условиях. Рассмотрим несколько способов замораживания ягод.

Прежде всего, подберите зрелые ягоды без повреждений. Важно, чтобы они не были перезревшими, иначе малина превратится в пюре.

Способ №1: классический.

Как заморозить малину? Это самый простой вариант. Для начала промойте ягоды в воде, поместив их в дуршлаг.

Делайте это аккуратно, чтобы не повредить их. Ждите, пока из ягод стечет вся жидкость.

Выстелите поднос или разделочную доску пергаментом для выпечки и выложите на нее ягоды на некотором расстоянии друг от друга.

Так каждая малинка сохранит форму. Ставьте поднос в морозилку и замораживайте ягоды до затвердения, это займет 30-40 минут.

Доставайте поднос и упаковывайте малину в герметичные контейнеры или специальные пакеты. На емкостях указывайте даты упаковки.

Способ №2: с сахаром

Если хотите, чтобы ягоды были сладкими, заморозьте их с сахаром. Промойте их и дайте воде стечь. Выложите малину в миску и посыпьте сверху сахаром. На 1 кг ягод достаточно 1/2 стакана сахара.

Осторожно перемешайте содержимое миски, пока не растворится весь сахар, стараясь не раздавить малину. Ягоды будут выделять сок. Выложите их в герметичный пластиковый контейнер, оставив немного свободного места сверху.

Способ №3: пюре из малины

Если ягоды не сохранили красивую форму, вы можете приготовить из них пюре и заморозить его в формочках или небольших контейнерах. Пюре можно использовать для приготовления напитков, десертов и соусов.

Просто измельчите промытые ягоды в блендере и добавьте немного сахара (на 1 кг малины будет достаточно 150 грамм). Перемешайте до растворения и разлейте по емкостям. Замораживайте.

Как заморозить малину в сахарном сиропе

Оригинальный способ, о котором многие не знают. Можно использовать для любых ягод.

Смешайте сахар и воду в равных количествах в небольшой кастрюле. Поставьте на плиту на минимальный огонь. Варите до полного растворения сахара, смесь должна стать сиропообразной. На 1 кг малины достаточно 1 стакана воды и 1 стакана сахара.

Ждите, пока сахарный сироп полностью остынет, затем помещайте малину в контейнер и сверху вливайте охлажденный сироп.

Закрывайте крышкой и храните в морозилке до 12 месяцев.