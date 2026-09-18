Сахарный диабет второго типа является наиболее распространенной формой этого заболевания и возникает, когда поджелудочная железа не вырабатывает достаточное количество инсулина.

Специалисты рекомендуют включать в рацион продукты растительного происхождения, такие как цельное зерно, овощи, фрукты, бобовые и оливковое масло, а также ограничивать потребление большинства продуктов животного происхождения.

Согласно исследованию, проведенному командой ученых из Неаполитанского университета под руководством доктора Аннализи Гиосу, стакан молока в день может снизить риск развития диабета второго типа на 10%. Употребление 200 граммов ряженки, кефира или творога в день снижает риск на 5%, а ежедневная порция натурального йогурта — на 6%. Обезжиренные молочные продукты могут снизить риск на 3%. Важно отметить, что польза от этих продуктов наблюдается только при умеренном их потреблении.