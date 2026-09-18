Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Молочные продукты могут снизить риск диабета второго типа 0 38

Еда и рецепты
Дата публикации: 18.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Молочные продукты могут снизить риск диабета второго типа

Исследование итальянских ученых показало, что молочные продукты могут помочь в снижении риска развития сахарного диабета второго типа.

 

Сахарный диабет второго типа является наиболее распространенной формой этого заболевания и возникает, когда поджелудочная железа не вырабатывает достаточное количество инсулина.

Специалисты рекомендуют включать в рацион продукты растительного происхождения, такие как цельное зерно, овощи, фрукты, бобовые и оливковое масло, а также ограничивать потребление большинства продуктов животного происхождения.

Согласно исследованию, проведенному командой ученых из Неаполитанского университета под руководством доктора Аннализи Гиосу, стакан молока в день может снизить риск развития диабета второго типа на 10%. Употребление 200 граммов ряженки, кефира или творога в день снижает риск на 5%, а ежедневная порция натурального йогурта — на 6%. Обезжиренные молочные продукты могут снизить риск на 3%. Важно отметить, что польза от этих продуктов наблюдается только при умеренном их потреблении.

×
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Ошибки при приготовлении котлет: от каких кулинарных привычек стоит отказаться
Изображение к статье: Почему опытные хозяйки добавляют водку в тесто для драников: вы будете удивлены
Изображение к статье: Продукты, заменяющие снотворное
Изображение к статье: Брутальное блюдо: свиные ребрышки с соусом барбекю

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Питаются ли животные соками?
В мире животных
Изображение к статье: Госдума РФ
В мире
Изображение к статье: Местные пенсионеры выбирают малобюджетное времяпрепровождение. Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: Морана
Наша Латвия
1
Изображение к статье: Таким видится обновленный виадук на Алтонавас. (инфографика Rīgas satiksme) Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: пасмурный день
Наша Латвия
Изображение к статье: Питаются ли животные соками?
В мире животных
Изображение к статье: Госдума РФ
В мире
Изображение к статье: Местные пенсионеры выбирают малобюджетное времяпрепровождение. Эксклюзив!
Наша Латвия

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео