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Продукты для разжижения крови: что включить в рацион 0 241

Еда и рецепты
Дата публикации: 18.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Продукты для разжижения крови: что включить в рацион

Каждый год от тромбоза умирает больше людей, чем от туберкулеза, СПИДа, рака или автомобильных аварий.

 

Каждый четвертый случай тромбоза заканчивается летальным исходом. Это происходит мгновенно: когда тромб отрывается, он может закупорить легочную артерию, что приводит к удушью.

Тромбоз — это проблема современности, вызванная нерациональным питанием, низкой физической активностью, недостатком жидкости и избыточным весом. Чтобы избежать тромбоза, важно пересмотреть свой рацион, увеличить потребление воды, свежих овощей и фруктов, а также повысить уровень физической активности.

Хотите узнать, какие продукты помогут избежать тромбоза, сердечного приступа и легочной эмболии? Вот список продуктов, которые способствуют разжижению крови и предотвращению образования тромбов.

• **Вода** — отличный способ разжижения крови. Рекомендуемое количество жидкости варьируется: британские ученые советуют 1.2 литра, а наши специалисты — 1.5-2 литра в день, особенно если нет проблем с почками. Лучше всего пить простую воду, но также подойдут натуральные соки, морсы и компоты без сахара. Избегайте чая, кофе и газированных напитков с высоким содержанием сахара и искусственных добавок.

• **Специи**. Чеснок, известный своими противовирусными и бактерицидными свойствами, содержит множество витаминов и микроэлементов, которые способствуют разжижению крови. Чтобы усилить это свойство, используйте чесночный пресс вместо нарезки. Если нужно потушить чеснок, делайте это с кислыми овощами, например, с томатами.

• **Имбирь** — замечательная приправа, богатая витаминами группы В, которые сохраняются даже при термической обработке. Имбирь нормализует вязкость крови и повышает уровень гемоглобина.

• **Растительные масла** снижают клейкость тромбоцитов. Врачи-кардиологи рекомендуют включать их в рацион. Исследования показывают, что ежедневное употребление растительных масел, таких как оливковое и льняное, положительно влияет на сердечно-сосудистую систему. Добавляйте по столовой ложке в день.

• **Фрукты**, особенно цитрусовые (апельсины, грейпфруты, лимоны), содержат много витамина С, который помогает расщеплять жиры. Жир, накапливаясь на стенках сосудов, может приводить к образованию тромбов.

• **Овощи** должны быть обязательной частью рациона. У вегетарианцев, как правило, нет проблем с вязкостью крови, в отличие от тех, кто потребляет много мяса. Не отказывайтесь от мяса полностью, просто сочетайте его с овощами. Овощи, богатые клетчаткой, облегчают пищеварение и помогают нейтрализовать вредное влияние животных жиров.

• **Ягоды** полезны, особенно клюква, шелковица, калина и черная смородина. Они способствуют снижению уровня холестерина и расщеплению липидов. Добавляйте их в компоты и морсы, но избегайте черноплодной рябины при повышенной вязкости крови.

• **Рыба и морепродукты** полезны благодаря высокому содержанию омега-3 жирных кислот, которые разжижают кровь. Особенно богата ими жирная морская рыба.

Включите эти продукты в свой ежедневный рацион, и вы сможете забыть о проблемах с тромбозом.

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