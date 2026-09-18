Основные качества, предъявляемые к омлету, заключаются в сбалансированном вкусе и воздушной пышности.
Из-за строгих требований не каждая хозяйка может похвастаться идеальным омлетом.
Однако качество блюда часто портится из-за ошибок, допущенных в процессе приготовления. В чем они заключаются?
Избыток влаги
Некоторые добавляют слишком много молока, надеясь, что омлет получится вкусным. Однако из-за избытка влаги блюдо не сможет подняться.
Чтобы омлет был пышным, добавляйте молоко в умеренных пропорциях.
Использование миксера
Некоторые считают, что обильная пена, возникающая при смешивании ингредиентов, является залогом успеха. Однако в большинстве случаев омлет с такой основой не поднимется.
Кулинары рекомендуют смешивать компоненты омлета с помощью обычной вилки, избегая использования миксера.
Температура приготовления
Омлет требует особой технологии жарки. Сначала необходимо хорошо прогреть сковороду на сильном огне.
После добавления яиц огонь следует уменьшить до среднего уровня.
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