Основные качества, предъявляемые к омлету, заключаются в сбалансированном вкусе и воздушной пышности.

Из-за строгих требований не каждая хозяйка может похвастаться идеальным омлетом.

Однако качество блюда часто портится из-за ошибок, допущенных в процессе приготовления. В чем они заключаются?

Избыток влаги

Некоторые добавляют слишком много молока, надеясь, что омлет получится вкусным. Однако из-за избытка влаги блюдо не сможет подняться.

Чтобы омлет был пышным, добавляйте молоко в умеренных пропорциях.

Использование миксера

Некоторые считают, что обильная пена, возникающая при смешивании ингредиентов, является залогом успеха. Однако в большинстве случаев омлет с такой основой не поднимется.

Кулинары рекомендуют смешивать компоненты омлета с помощью обычной вилки, избегая использования миксера.

Температура приготовления

Омлет требует особой технологии жарки. Сначала необходимо хорошо прогреть сковороду на сильном огне.

После добавления яиц огонь следует уменьшить до среднего уровня.