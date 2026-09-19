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Как исправить пересоленный суп: советы опытных хозяек 0 67

Еда и рецепты
Дата публикации: 19.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как исправить пересоленный суп: советы опытных хозяек

Соль играет важную роль в приготовлении многих блюд, но её избыток может испортить вкус.

 

Избыточное количество соли в блюде может сделать его несъедобным для наших вкусовых рецепторов.

Тем не менее, существует несколько способов уменьшить соленость, особенно в супах.

Если в конце приготовления суп кажется слишком соленым, попробуйте добавить в него яблоко. Просто вымойте его и нарежьте на четыре части. Готовьте суп с яблоками в течение десяти минут, затем удалите фрукты, чтобы избежать яблочного привкуса.

Старый метод обессоливания супа заключается в добавлении сырого картофеля. Очистите картофель от кожуры и положите его в суп целиком. Варите суп с картофелем 10 минут, затем выньте картофель.

Также можно положить пакетик сырого риса в кипящий суп. Это особенно удобно, если рис пригодится на ужин. Готовьте в течение десяти минут, после чего выньте пакетик.

Еще один способ уменьшить соленость супа — разбавить его. Просто добавьте немного горячей воды в кастрюлю. Однако имейте в виду, что вместе с соленым вкусом будут разбавлены и другие вкусовые качества супа.

Сметана или натуральный йогурт могут помочь нейтрализовать соленый вкус. Используйте их для ароматизации супа или добавьте по ложке в каждую тарелку.

Помните, что легче добавить соль в блюдо, чем удалить излишки. Поэтому добавляйте соль умеренно. На тарелке каждый может приправить блюдо по своему вкусу.

Добавьте немного соли в начале приготовления супа или другого блюда, чтобы она мягко пропитала ингредиенты. Заботьтесь о приправках ближе к концу приготовления, так как большинство блюд, особенно супы, готовятся на воде. Когда во время приготовления супа испаряется много воды, он становится более соленым.

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