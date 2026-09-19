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Как приготовить нежный и сочный мясной фарш 0 92

Еда и рецепты
Дата публикации: 19.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как приготовить нежный и сочный мясной фарш

Блюда из мясного фарша могут получаться жесткими и сухими, что может отбить желание их есть.

 

Почему же фарш теряет свои соки и вкус при приготовлении котлет, тефтелей, пельменей или чебуреков? Давайте разберемся.

Опытные кулинары утверждают, что для того, чтобы котлеты были нежными и таяли во рту, не следует перемалывать фарш слишком мелко.

Перед тем как готовить фарш, установите в мясорубке решетку с крупными отверстиями.

Также важно добавить в фарш хлеб, замоченный в молоке. Для тефтелей подойдет вареный рис, а для пельменей, беляшей и чебуреков стоит добавить много репчатого лука.

Эти ингредиенты помогут сохранить мясной сок и придадут фаршу сочность и нежность.

Не забывайте использовать панировочные сухари при приготовлении котлет. В крайнем случае, можно обвалять их в муке.

Обжаривайте котлеты с обеих сторон, не накрывая сковороду крышкой, до образования румяной корочки. Это позволит сохранить весь сок внутри котлет и предотвратит его вытекание.

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Редакция BB.LV
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