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Опасные продукты для печени 0 224

Еда и рецепты
Дата публикации: 19.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Опасные продукты для печени

Сладости, а также избыточное количество фруктов, круп и хлеба, считаются наиболее вредными для печени, по словам диетолога Елены Тихомировой.

 

Специалист отмечает, что к ожирению печени приводит не один конкретный продукт, а их сочетание. Высококалорийный рацион вызывает переизбыток углеводов, которые затем превращаются в жир.

Комбинации жира, соли и углеводов, такие как жареная картошка, макароны с жирными соусами и плов, наносят серьезный вред печени. Избыточное употребление круп и хлеба также играет негативную роль, - подчеркивает врач.

Тихомирова добавила, что многие пациенты ошибочно полагают, что цирроз печени возникает только из-за чрезмерного потребления алкоголя. На самом деле предциррозы часто встречаются у людей, которые не употребляют алкоголь, но имеют избыточное питание.

Ранее врач-диетолог и нутрициолог Александра Ноев сообщила, что грецкие орехи, лук, чеснок и грейпфрут являются основными продуктами, способствующими восстановлению печени.

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