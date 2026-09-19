Сладости, а также избыточное количество фруктов, круп и хлеба, считаются наиболее вредными для печени, по словам диетолога Елены Тихомировой.

Специалист отмечает, что к ожирению печени приводит не один конкретный продукт, а их сочетание. Высококалорийный рацион вызывает переизбыток углеводов, которые затем превращаются в жир.

Комбинации жира, соли и углеводов, такие как жареная картошка, макароны с жирными соусами и плов, наносят серьезный вред печени. Избыточное употребление круп и хлеба также играет негативную роль, - подчеркивает врач.

Тихомирова добавила, что многие пациенты ошибочно полагают, что цирроз печени возникает только из-за чрезмерного потребления алкоголя. На самом деле предциррозы часто встречаются у людей, которые не употребляют алкоголь, но имеют избыточное питание.

Ранее врач-диетолог и нутрициолог Александра Ноев сообщила, что грецкие орехи, лук, чеснок и грейпфрут являются основными продуктами, способствующими восстановлению печени.