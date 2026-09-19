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Плюсы и минусы острой еды по мнению диетолога 0 103

Еда и рецепты
Дата публикации: 19.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Плюсы и минусы острой еды по мнению диетолога

Острая пища активизирует метаболизм, улучшает перистальтику кишечника и способствует выведению токсинов, как отметил врач-диетолог Евгений Арзамасцев.

 

По словам специалиста, при сокращении пищи затрачивается энергия, что приводит к росту метаболизма. Это, в свою очередь, улучшает перистальтику кишечника и способствует выведению вредных токсинов.

Кроме того, острая еда может действовать как обеззараживающее средство. Она уничтожает микроорганизмы и защищает от токсических инфекций, которые могут возникнуть, например, из-за испорченных продуктов.

Однако, среди недостатков употребления острых продуктов диетолог выделяет активизацию метаболизма, что может вызывать у некоторых людей более сильное чувство голода. Если аппетит усиливается на фоне острого питания, лучше сократить его количество.

Основным противопоказанием к употреблению острой пищи являются хронические воспалительные заболевания желудочно-кишечного тракта. Хроническое заболевание может перейти в острую фазу, и если человек продолжает есть острое, это может привести к серьезным последствиям.

Также стоит отметить, что острые продукты могут повышать артериальное давление. Поэтому людям с гипертонической болезнью следует употреблять их с осторожностью.

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