С наступлением осени и зимы у людей часто появляется желание есть больше, что может привести к набору веса. Об этом рассказала врач-иммунодиетолог Анна Шутова.

Эксперт объяснила, что сокращение светового дня влияет на уровень витамина D, что может вызывать нестабильное настроение и эмоциональные переедания, что, в свою очередь, приводит к набору веса.

«Проверьте уровень витамина D и при необходимости скорректируйте его. Употребляйте больше продуктов, богатых витамином D, таких как форель, лосось и сельдь, которые также содержат Омега-3 жирные кислоты, способствующие улучшению настроения», – посоветовала врач.

Кроме того, по словам специалиста, в холодное время года люди часто пьют меньше воды, что может привести к обезвоживанию. Поэтому, когда возникает чувство голода, возможно, организму просто не хватает жидкости.

«В холодное время года мы также начинаем чаще перекусывать, что может привести к проблемам с весом. Например, печенье и конфеты к чаю или кофе могут негативно сказаться на обмене веществ», – отметила нутрициолог.

Иммунодиетолог подчеркнула, что режим питания должен быть трехразовым с возможным одним строго неуглеводным перекусом. В промежутках между приемами пищи рекомендуется пить теплую воду или травяные сборы.