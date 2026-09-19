Врач-диетолог Михаил Гинзбург отметил, что фасоль и другие бобовые, при регулярном употреблении, могут способствовать увеличению продолжительности жизни и снижению риска атеросклероза и сахарного диабета.

По словам специалиста, многие недооценивают пользу фасоли, хотя она содержит множество полезных веществ.

«Фасоль является отличным источником растительного белка, что особенно важно для людей старше 50 лет. Кроме того, в ней присутствуют фитоэстрогены, которые могут смягчать симптомы климакса», — утверждает врач.

Гинзбург рекомендует включать фасоль в рацион всем, за исключением тех, кто имеет индивидуальную непереносимость этого продукта.