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Рекомендации по идеальной диете при варикозе 0 76

Еда и рецепты
Дата публикации: 19.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Рекомендации по идеальной диете при варикозе

Врач-терапевт и диетолог Маргарита Королева поделилась рекомендациями по идеальной диете для людей с варикозным расширением вен.

 

По словам эксперта, людям с варикозом рекомендуется включать в рацион продукты, богатые витаминами C, PP и омега-3-жирными кислотами. Также важно контролировать вес, так как избыточный вес затрудняет венозный отток.

Королева отметила, что при варикозе следует избегать запоров, что можно достичь с помощью фруктов и овощей. Многие из них содержат витамины, необходимые для здоровья сосудистых стенок.

Витамин C можно найти в цитрусовых, яблоках, капусте и молодом картофеле. Витамин PP содержится в помидорах, ягодах, болгарском перце и чесноке. Нежирная рыба и орехи являются хорошими источниками омега-3-жирных кислот.

Для снижения вероятности образования тромбов Королева рекомендует употреблять нежирное мясо и птицу, а также увеличивать потребление жидкости.

«Следует отказаться от колбасных изделий, избытка сыров и копченостей, так как такие продукты способствуют задержке жидкости и вносят большое количество жиров в организм», — подчеркнула врач.

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